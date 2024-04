Busunfall in Calais: Deutsche und französische Schüler verletzt

Mehr als 20 Schüler sind bei einem Busunfall in Frankreich verletzt worden. Mindestens zwei von ihnen schwer.

Französische Medien berichten, dass am Hafen von Calais in Frankreich ein deutscher Reisebus mit einem französischen Bus und einem Laster zusammengestoßen ist. Passiert ist das Ganze am Freitag gegen 16.30 Uhr. In dem Bus saßen Schülerinnen und Schüler aus Paris und Frankfurt am Main. Die deutschen Schüler waren auf Klassenfahrt. Am Samstag sind sie wieder nach Hause gebracht worden.

Busunfall in Frankreich: Das ist laut Stadt bekannt

Eine junge Französin und ein junger Deutscher seien stärker verletzt. Sie hätten einen offenen Bruch und Bauchschmerzen.

Die Unverletzten seien in eine Halle gebracht worden. Ärzte sowie ein psychologischer Notfalldienst seien vor Ort gewesen.

Es werde alles getan, um die Jugendlichen und ihre Betreuer unter den bestmöglichen Umständen unterzubringen.

