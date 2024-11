Rund um die Spiele in der Champions League soll es übergriffige Kontrollen am Stadion und an der Grenze gegeben haben.

BVB-Fans beschwerten sich über Kontrollen im Intimbereich beim Einlass ins Stadion von Dinamo Zagreb. Einige Anhänger hätten sich in Zelten ausziehen müssen. Vom BVB heißt es: "Wir verurteilen diese Form der Kontrollen". Außerdem stehe man im Austausch mit UEFA und Dinamo Zagreb. ℹ️ Der BVB hat im Rahmen der Personenkontrollen während der Einlassphase zahlreiche Beschwerden über grenzüberschreitendes Vorgehen des Ordnungsdienstes erhalten. Wir verurteilen diese Form der Kontrollen und stehen aktuell im Austausch mit der UEFA und Dinamo Zagreb, um die… Dinamo Zagreb ist bekannt für seine Hooligans und große Mengen an Pyrotechnik. Beim Spiel am Mittwoch wurde wieder Pyro gezündet - allerdings auch von BVB-Fans. Aus dem BVB-Block wurden Feuerwerksraketen geschossen. VfB-Fans: Ultras an serbischer Grenze kontrolliert und Schlägertrupps in der Stadt Einzelne Personen sollen aus den Fan-Bussen in Kabinen geführt worden sein. Das erzählte ein VfB-Fan dem SWR . Für die Kontrollen dort haben sie sich komplett ausziehen sollen. Als sie sich weigerten, sei es zu einem Einsatz von Schlagstöcken gekommen. Es waren wohl nur Fanreisen der Ultras betroffen. Der VfB Stuttgart bestätigte, dass einige Busse wegen der Kontrollen an der Grenze zurück nach Stuttgart gefahren sind. Außerdem gab es in der Innenstadt von Belgrad Angriffe auf VfB-Fans. Es wurden laut serbischer Polizei 15 Personen festgenommen. Wie viele VfB-Anhänger darunter sind, ist nicht bekannt.