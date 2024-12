Ohne Licht unterwegs: Frau baut tödlichen Unfall

Die Frau ist zwischen Calw-Stammheim und Holzbronn auf die Gegenspur gefahren. Dort kam ihr eine 18-Jährige entgegen.

Die Frau war am Freitagabend gegen 17:35 Uhr auf der Landstraße unterwegs, schreibt die Polizei - also als es schon dunkel war. Trotzdem hatte die 81-jährige Fahrerin wohl nicht die Scheinwerfer ihres Autos an. So ist der Unfall laut Polizei passiert:

Die Frau fuhr - ohne Licht - vermutlich immer wieder auf die andere Spur.

Als ihr eine 18-Jährige entgegenkam, passierte der Crash.

Das Auto der 81-Jährigen wurde dadurch wieder zurück auf ihre Spur geschleudert.

Dort krachte es mit einem nachfolgenden weiteren Auto zusammen.



Die 81-Jährige war so schwer verletzt, dass sie auf dem Weg ins Krankenhaus starb. Die 18-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die zwei Personen im dritten Auto leicht. Die Kreisstraße war bis etwa 1:00 Uhr gesperrt.

