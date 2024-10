Noch keine Cannabis-Clubs in BW - woran liegt's?

Seit fast vier Monaten sind Cannabis-Vereine in Deutschland erlaubt. Aber in Baden-Württemberg gibt's Behörden-Struggle.

Wer einen Cannabis-Club gründen will, muss das beantragen und braucht eine Genehmigung. Anträge gibt es zwar in Baden-Württemberg - und es werden immer mehr -aber genehmigt ist noch keiner. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur und bezieht sich auf das Regierungspräsidium Freiburg. Das ist zuständig für die Genehmigungen in ganz BW.

64 Anträge wurden eingereicht.

"22 sind in der intensiven Bearbeitung", sagte eine Behördensprecherin.

Laut Sprecherin ist die Lage rund um das Cannabis-Gesetz noch neu und kompliziert. Deshalb müssten einige Anträge noch nachgebessert werden.

Abgelehnt worden, ist demnach aber noch kein Antrag.

Hier checkst du unter anderem, welche Regeln es für Cannabis-Clubs gibt:

Rheinland-Pfalz ist da weiter. Schon im August die erste Genehmigung. Inzwischen sind von 28 Anträgen drei genehmigt worden. Nach Cannabis-Vereinen in der Pfalz und in Rheinhessen gibt es jetzt auch einen in Trier. Abgelehnt worden sei auch hier noch kein Antrag, heißt es.

