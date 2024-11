Kommt die Wehrpflicht wieder? Das sagt der CDU-Chef

Die Wehrpflicht ist seit 2011 ausgesetzt. Wenn die Union die nächste Wahl gewinnt, könnte sich das ändern.

Am 23. Februar ist vermutlich Bundestagswahl und CDU-Chef Friedrich Merz könnte neuer Bundeskanzler werden. Bei einem Kongress seiner Partei zur Wehrpflicht hat er jetzt nochmal gesagt, dass künftig vermutlich wieder Leute für die Bundeswehr eingezogen werden. Aber:

Nicht jeder soll eingezogen werden, sondern so viele wie gerade gebraucht werden.

Das nennt die CDU "Kontingent-Wehrpflicht".

Fachleute der Bundeswehr sollen dabei festlegen, wie hoch der Bedarf an Soldaten für ein Jahr ist. Entsprechend wird dann eingezogen.

Für alle anderen könnte es früher oder später ein "verpflichtendes Gesellschaftsjahr" geben.

Im Oktober hat Merz bei Karen Miosga seine Haltung dazu erklärt:

Oberster Bundeswehrsoldat: In fünf bis acht Jahren ist Russland fit für einen Angriff auf NATO-Gebiet

Hintergrund ist die Bedrohung durch Russland. Generalinspekteur Carsten Breuer, der oberste Soldat der Bundeswehr, hat gerade gewarnt: Russland werde seine Armee in fünf bis acht Jahren so weit aufgebaut haben, dass ein Angriff auf NATO-Gebiet in großem Maßstab möglich werde. Bis dahin müsse die Bundeswehr in der Lage sein, Deutschland zu verteidigen.