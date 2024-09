9 Tore! So krass siegt Bayern in der Champions League!

Der VfB Stuttgart verliert gegen Real Madrid (1:3). Der FC Bayern dominiert gegen Dinamo Zagreb und schießt 9 Tore!

Der FC Bayern hatte gegen Dinamo Zagreb keine Probleme. Die Bayern gewannen 9:2! Die Kroaten hatten nach der ersten Halbzeit die Chance auf den Ausgleich. Sie wurden jedoch schnell von den Bayern gegen die Wand gespielt. Die Bayern ließen nichts anbrennen: Der FCB ist das erste Team, dem so viele Treffer in einem Spiel gelungen sind.

Auch der VfB Stuttgart erlebte eine Besonderheit: Es war das erste Mal seit 14 Jahren, dass er wieder in der Champions League am Start war. Dafür hat er sich beeindruckend geschlagen - vor allem in der ersten Halbzeit.

Champions League: Mbappé, Rüdiger und Endrick schießen Tore für Real Madrid

In den ersten 20 Minuten war der VfB Stuttgart klar überlegen - doch in der zweiten Halbzeit legten die Königlichen nach und gewannen letztendlich.

Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit ging Real Madrid in Führung. Kylian Mbappé schoss das erste Tor (46.). In der 60. Minute kassierte der Real-Trainer Carlo Ancelotti eine Gelbe Karte an der Seitenlinie. In der 68. folgte der Ausgleich des VfB Stuttgart durch Deniz Undav. Antonio Rüdiger sorgte fürs 2:1 für Real Madrid (83.). Endrick machte den Endstand von 3:1 (90.+6).