Gefeuerter Chef von ChatGPT: Gibt er sein Comeback?

Die Entwicklerfirma OpenAI hatte Sam Altman überraschend rausgeschmissen. Investoren fordern, dass er zurückkommt - mit Erfolg?

Laut einer Mail, die an die Mitarbeiter rausging, sei man "optimistisch". Das berichten mehrere Branchenmagazine, unter anderem "The Information". Laut "The Verge" finden derzeit Gespräche zwischen dem Ex-CEO und dem Verwaltungsrat statt.

Sam Altman hat sich bisher nicht dazu geäußert. Auf X - ehemals Twitter - schreibt er nur, dass er das Team von OpenAI "über alles liebt":

i love the openai team so much

Wieso wurde er gefeuert?

Der Verwaltungsrat von OpenAI sagte am Freitag, dass man dem 38-Jährigen nicht mehr zutraue, das Unternehmen zu führen. Die Technologiechefin Mira Murati leitet vorübergehend die Geschäfte.

Sam Altman löste Mega-Hype mit ChatGPT aus

Altmann war in der Öffentlichkeit das Gesicht von OpenAI und dem Mega-Chatbot ChatGPT. Er hatte OpenAI 2015 mitgegründet, damals noch als Non-Profit-Forschungslabor für Künstliche Intelligenz. Vor rund einem Jahr wurde dann ChatGPT veröffentlicht - und die KI-Szene erlebte einen krassen Boom.

Laut Medienberichten soll OpenAI mittlerweile 86 Milliarden US-Dollar wert sein. Damit wäre OpenAI neben TikTok und SpaceX das wertvollste Unternehmen, das nicht an der Börse notiert ist.