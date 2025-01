Bald keine Chefs mehr im Handwerk

In Deutschland könnten in Zukunft einige Handwerksbetriebe schließen, weil sie keine neuen Chefs finden.

Betriebsschließungen wegen fehlender Nachfolge in der Chefetage sind ein Problem für das Deutsche Handwerk. Davor warnt der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) in der Bild am Sonntag.

125.000 Betriebe suchen neue Chefs

Innerhalb der nächsten fünf Jahre brauchen ca.125.000 Betriebe einen neuen Chef. Die Suche von Nachfolgern und Fachkräften sei sehr schwer. Viele Betriebe würden zumachen müssen. Die Konsequenz für Kunden - sie müssten noch länger warten als bisher, bis sie einen Handwerker finden. Es werde nicht mehr so laufen, wie früher als man angerufen habe und der Handwerker am nächsten Tag vor der Tür stand. Aktuell betrage die Wartezeit auf einen Handwerker-Termin im Schnitt knapp neun Wochen.