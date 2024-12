Wie es mit dem Kulturpass nach den Neuwahlen weitergeht ist noch offen. Wir sagen dir, was du davon hast, wenn er bleibt.

Claudia Roth (Grüne) will sich laut Deutscher Presse-Agentur für eine Fortführung des sogenannten Kulturpasses auch in einer neuen Bundesregierung einsetzen. Über die Fortführung des Kulturpasses müsse die neue Bundesregierung in 2025 entscheiden.

Was kann der Kulturpass?

Der Kulturpass wurde 2023 eingeführt, um jungen Menschen günstiger Access zu kulturen Angeboten zu ermöglichen. Mit einem Jahres-Budget von 100 Euro können sich 18-Jährige im jeweiligen Jahr einen Zuschuss freischalten. Zum Beispiel:

für Konzerte, Kino oder Ausstellungen

und Bücher oder Platten

Den größten Umsatz aus dem Kulturpass-Budget machte bisher der Buchhandel mit über 20,7 Millionen Euro. Danach kommen erst Konzerte und Bühnenveranstaltungen sowie Kinos.

So bekommst du dein Kulturpass-Budget

Bis Ende Dezember kannst du dich noch für den Kulturpass anmelden, wenn du in diesem Jahr 18 Jahre alt geworden bist oder noch wirst. Das geht per App. Das Budget kann dann laut Kulturministerium bis Ende 2025 genutzt werden. Das Vorjahresbudget für den Jahrgang 2005 kann noch bis Ende 2024 eingelöst werden.