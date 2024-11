Eigentlich galt die Rückruf-Aktion nur für Österreich. Aber auch manche Bundesländer in Deutschland sind wohl betroffen.

Die Coca-Cola HBC Austria GmbH hatte in der vergangenen Woche gemeldet, dass durch einen technischen Fehler in manchen Flaschen Metallstücke sein könnten. 28 Millionen 0,5-Liter-Flaschen sollen betroffen sein! Laut einem Sprecher des Marktamts ist das die größte Rückruf-Aktion seit mindestens 25 Jahren.

Coca-Cola ruft Millionen Flaschen zurück - auch in BW & RLP! Dauer 0:17 min Coca-Cola ruft Millionen Flaschen zurück - auch in BW & RLP!

Cola-Rückruf betrifft auch deutsche Bundesländer

Wie "lebensmittelwarnung.de" jetzt berichtet, sind einige dieser in Österreich produzierten Getränke auch in Deutschland im Umlauf. In diesen Bundesländern sollen sie auf dem Markt sein:

Baden-Württemberg

Rheinland-Pfalz

Bayern

Brandenburg

Nordrhein-Westfalen

Thüringen

Mega-Rückruf von Coca-Cola: Daran erkennst du die Flaschen

Betroffen sind 500-ml-PET-Einwegflaschen der Marken Coca-Cola (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero koffeinfrei, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero Lemon), Fanta, Sprite und MezzoMix.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum liegt zwischen dem 04.02.2025 und dem 12.04.2025.

Unter dem MHD auf der Rückseite ist der Code "WP" aufgedruckt.

Wichtig: Coca-Cola Europacific Partners stellte am Donnerstag klar, dass die für den deutschen Markt produzierten Flaschen davon nicht betroffen sind. Erkennen kannst du die durch den Herstellernamen "Coca-Cola Europacific Partners Deutschland GmbH" auf der Rückseite der Flasche und durch das deutsche DPG-Pfandlogo, das sich direkt auf dem Etikett befindet.