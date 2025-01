Die WHO wirft China vor, nicht genug zu kooperieren. Sie wartet auf Daten, um wichtige Fragen zur Pandemie zu klären.

Das will die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit den Daten:



Die Ursprünge von Covid-19 verstehen.

Mehr über den Verbreitungsweg zu Beginn der Pandemie herausfinden.

Nur so könne sich die Welt angemessen auf künftige Pandemien vorbereiten und sie verhindern, hieß es von der Organisation.

WHO will von China Daten zur Corona-Pandemie Dauer 0:36 min SWR

WHO wartet seit fünf Jahren auf Infos aus China

Die Organisation war nach eigenen Angaben am 31. Dezember 2019 auf eine Pressemitteilung der Gesundheitsbehörde in Wuhan aufmerksam geworden, in der es um Fälle von "viralen Lungenentzündungen" ging. Jetzt, fünf Jahre nach den ersten Berichten, fordert die WHO China immer noch dazu auf, Informationen zum Beginn der Pandemie herauszugeben.

Das weiß man über den Ursprung von Corona

Studien weisen darauf hin, dass Covid-19 ursprünglich von Wildtieren stammt, die auf einem Markt in Wuhan gehandelt wurden.

Es sei "wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich", dass sich das Virus dann in einer anderen Tierart verbreitet hat und danach auf Menschen übersprang.

Die chinesische Regierung verbreitet die Info, dass das Virus aus dem Ausland stammen könnte.

Bis heute wird über den genauen Ursprung der Pandemie gestritten.