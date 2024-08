"Dafür sollten sich viele schämen": Kritik am Umgang mit Ungeimpften 💉

Der Kassen√§rzte-Chef findet, dass auf Ungeimpfte w√§hrend der Corona-Pandemie zu viel Druck ausge√ľbt wurde.

Die Ungeimpften seien in der Zeit der Corona-Pandemie zu sehr abgestempelt worden. Das hat Andreas Gassen - Vorsitzender der Kassen√§rztlichen Bundesvereinigung - der "Neuen Osnabr√ľcker Zeitung" gesagt. Als Beispiel nannte er die Kritik an Bayern-Star Joshua Kimmich, der sich am Anfang nicht impfen lassen wollte. "Daf√ľr sollten sich viele sch√§men", so Gassen.

Impfungen haben weder zuverl√§ssig in jedem Fall vor Erkrankungen gesch√ľtzt, noch haben sie verhindert, dass Geimpfte das Virus an andere √ľbertragen haben.

Kassenärzte-Chef kritisiert Umgang mit Ungeimpften Dauer 0:25 min Kassenärzte-Chef kritisiert Umgang mit Ungeimpften

Trotz Kritik: Gassen betont Nutzen der Corona-Impfung

Gassen sagte weiter, es sei nicht bewiesen, dass Ungeimpfte daran Schuld seien, dass andere krank werden oder sterben. Aber: Er betonte, dass die Impfung f√ľr bestimmte Gruppen wichtig sei: