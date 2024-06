Die dänischen Fans sind aus ihrem Camp in Bad Dürkheim abgereist. Ihre Zelte haben sie für den guten Zweck dagelassen.

In Bad Dürkheim haben 1.000 Fans der dänischen Fußballnationalmannschaft gecampt, um von dort aus zu den Dänemark-Spielen in Stuttgart und Frankfurt fahren zu können. Am Freitag sind sie wieder abgereist. Aber: Die Zelte bleiben.

Dänische Fans reisen ab und spenden Zelte

Denn die mehreren Hundert Zelte sind eine Spende an das Deutsche Rote Kreuz (DRK), an den Katastrophenschutz und an das Technische Hilfswerk (THW). Mit dabei sind auch die Schlafsäcke und Luftmatratzen der Fußballfans. Das teilte einer der Organisatoren mit.

So werden die Zelte genutzt:

Das DRK will sie für die Zeltlager des Jugendrotkreuzes verwenden - bisher gibt es da nur ein Gemeinschaftszelt.

verwenden - bisher gibt es da nur ein Gemeinschaftszelt. In den Zelten können zudem Helferinnen und Helfer bei Katastropheneinsätzen direkt vor Ort unterkommen.

unterkommen. Fun Fact: Ein Zelt soll als Erinnerung auf dem Campingplatz in Bad Dürkheim bleiben.

