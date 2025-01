Darts-WM: Über 1 Million Euro für den guten Zweck "erworfen"!

Der Hauptsponsor der Darts-WM hat ordentlich Cash locker gemacht. Das Geld geht an eine britische Prostatakrebs-Vorsorge-Organisation.

Das Ganze ist Teil der "Bigger 180"-Kampagne: Für jede geworfene 180 - also das Maximum bei drei geworfenen Pfeilen - spendet der Hauptsponsor 1.000 Pfund (rund 1.206 Euro) an "Prostate Cancer UK". Damit soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass einer von acht Männern an Prostatakrebs erkrankt. Dabei ist eine fette Summe zusammengekommen:

Insgesamt wurde 907 Mal die 180 geworfen - bedeutet also eine Spendensumme von 907.000 Pfund.

Der Sponsor hat zusätzlich noch 60.000 Pfund für jeden 9-Darter gezahlt - also wenn ein Leg mit 501 Punkten in nur neun Darts gespielt wird.

Das gabs zwei Mal, bedeutet eine Gesamtspendensumme von umgerechnet knapp 1.236.918 Euro!

Darts-WM: Über 1 Million Euro gespendet Dauer 0:29 min Der Hauptsponsor der Darts-WM hat ordentlich Cash locker gemacht. Das Geld geht an eine britische Prostatakrebs-Vorsorge-Organisation.

Wer hat die meisten 180er bei der Darts-WM gespielt?

Das war Luke Littler, der sich am Freitag mit 17 Jahren zum jüngsten Darts-Weltmeister ever gekrönt hat. Er konnte 76 Mal die Maximalaufnahme von 180 Punkten erzielen. Btw: Weil er als unter 18-Jähriger noch keine Werbung für einen Wettanbieter machen durfte, konnte er selbst das Logo des Hauptsponsors als einziger nicht tragen.