Das ändert sich für dich im Juni

Kannst du bald von Handy zu Handy bezahlen - in Echtzeit? Lange wurde daran gearbeitet und im Juni wird es möglich.

Ein neues europäisches Bezahlsystem soll Zahlungen von Handy zu Handy in Echtzeit möglich machen: Die Vorbereitungen für "Wero" laufen schon seit Jahren. Ab Ende Juni kannst du "Wero" nutzen, wenn du bei einer Bank bist, die mitmacht. In Deutschland sind das Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken oder die Deutsche Bank.

Doppelte Staatsbürgerschaft ab Juni einfacher

Doppelte Staatsbürgerschaften sind ab Juni grundsätzlich erlaubt. Wer sich einbürgern lassen möchte, muss also nicht mehr die Staatsangehörigkeit des Herkunftslandes aufgeben. In Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern bekommen mit der Reform automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft, wenn ein Elternteil seit fünf Jahren rechtmäßig in Deutschland lebt und ein unbefristetes Aufenthaltsrecht besitzt.

Die "Chancenkarte" - noch ein Mittel gegen den Fachkräftemangel

Mit der "Chancenkarte" können Menschen aus Nicht-EU-Ländern ab Juni für ein Jahr nach Deutschland kommen, um hier auf Jobsuche zu gehen. Das sind die Grundvoraussetzungen:

eine mindestens zweijährige Berufsausbildung oder einen Hochschulabschluss aus dem Herkunftsland

Deutsch- oder Englischkenntnisse

ausreichend finanzielle Mittel oder ein 20-Stunden-Nebenjob

Fußball-EM in Deutschland startet

Vom 14. Juni bis 14. Juli läuft bei uns die Europameisterschaft! Gesucht wird der Nachfolger für Titelverteidiger Italien. Insgesamt 24 Teams sind dabei. Im Eröffnungsspiel trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Schottland.

Europawahl

Wenn du 16 Jahre oder älter bist, darfst du am 9. Juni bei der Europawahl mitwählen. Kommunalwahlen für deine Stadt finden übrigens am gleichen Tag und in den selben Wahlbüros statt.

