Deutschrapper zur Europawahl? Das steckt hinter den Wahlplakaten

Der YouTuber "Rap or Die" steckte hinter der Aktion. Sein Ziel: junge Menschen zum Wählen motivieren.

Vor kurzem tauchte ein Video auf TikTok auf. Darauf zu sehen: Wahlplakate zur Europawahl von den Rappern Farid Bang und Kollegah. Auch von Shindy gab es ein Plakat. Innerhalb von vier Tagen hatte das Video über 1,7 Million Views und die User spekulierten. Ist es eine Promoaktion? War es Marvin Wildhage? Ist das ein Scherz?

Auflösung: "Rap or Die" steckt hinter den Deutschrap-Wahlplakaten

Der YouTuber filmte von der Idee bis zum Aufhängen und auch danach noch den kompletten Prozess mit. Er wollte, dass möglichst viele junge Menschen erreicht werden. Die Plakate hängte er in Bochum im Bermuda3Eck auf. Das Video auf TikTok teilte er über einen Account, der nicht mit seinem YouTube-Kanal gelinkt ist. Seine Aktion ging so heftig durch die Decke, dass Farid Bang sogar darauf angesprungen ist. Er fuhr nach Bochum und machte Fotos und Videos mit den Plakaten.

Diese Message steckt hinter dem Video

Das "Rap or Die"-Video endet mit einem Aufruf an alle jungen Menschen: Bitte geht wählen. Er betont, dass nicht alle Menschen auf der Welt die Möglichkeit haben, an der Demokratie teilzunehmen und dass junge Menschen ihre Zukunft mit der Wahl in die Hand nehmen können.

Hier kannst du das ganze Video sehen: