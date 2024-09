Thomas Speidel ist Experte für E-Mobilität. Den Umweltpreis gabs für ein System mit dem Autos in Minuten geladen werden.

Thomas Speidel ist Elektrotechnik-Ingenieur und Chef der Firma Ads-Tec Energy. Dort wurden die Batteriesysteme zum Schnellladen von E-Autos entwickelt. So dauert das Laden von E-Autos nur Minuten statt Stunden, so Speidel. Den Umweltpreis hat er erhalten, weil seine Erfindung dazu beitragen könnte, dass noch mehr Ladesäulen für E-Autos gebaut werden. E-Autos könnten so auch mehr akzeptiert werden.

Moorforscherin erhält Deutschen Umweltpreis

Nicht nur Speidel hat den Deutschen Umweltpreis erhalten. Auch die Moorforscherin Franziska Tanneberger kriegt die Auszeichnung. Sie kriegt den Preis, weil sie sich stark für die Revitalisierung und Wiedervernässung von Mooren eingesetzt hat. Diese sind wichtig beim Klimaschutz. Es gibt sehr viele trockengelegte Moore in Deutschland. Diese verursachen sieben Prozent der Treibhausgasemissionen und sorgen dafür, dass die Artenvielfalt verloren geht.