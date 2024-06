Deutschland steht im Viertelfinale

Deutschland hat mit 2:0 gegen Dänemark gewonnen - trotz der Spielunterbrechung wegen Unwetter in Dortmund.

Kurz war unklar, ob das Spiel vielleicht morgen weitergehen muss. Erst hatte es in Dortmund angefangen zu regnen und später sogar zu hageln. Nach einer kurzen Unterbrechung ging es dann aber weiter - Kai Havertz (53. Minute per Elfmeter) und Jamal Musiala (68. Minute) entschieden das Spiel am Ende für Deutschland.

TEAMWORK!!! ❤️‍🔥Ab ins Viertelfinale! ⚡️🇩🇪 2:0 #GERDEN #dfbteam #euro2024📸 DFB/Philipp Reinhard pic.twitter.com/XnxeRI5t2S

Deutschland im Viertelfinale: Gegner wird Spanien oder Georgien

Gegen wen das Team von Trainer Julian Nagelsmann im Viertelfinale ran muss, entscheidet sich am Sonntag: Am Abend spielt Spanien gegen Georgien. Anpfiff ist um 21 Uhr. Du kannst das Spiel unter anderem bei der ARD im TV oder per Livestream gucken.

In vielen Städten fallen die Public-Viewing Events in's Wasser: