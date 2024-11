7:0 gegen Bosnien: DFB-Team in Freiburg ist immer wild 🫡

Deutschland hat bei den letzten fünf Spielen in Freiburg immer mindestens sieben Tore geschossen.

Tim Kleindienst, Jamal Musiala und Co. waren am Samstagabend im Freiburger Europa-Park-Stadion richtig on fire. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann schickte Bosnien und Herzegowina mit einem 7:0 in der Nations League nach Hause.

Kleindienst und Florian Wirtz schnürten einen Doppelpack. Außerdem trafen bei der DFB-Gala noch Musiala, Kai Havertz und Leroy Sané. Die Konsequenz: Deutschland ist schon einen Spieltag vor Schluss Gruppensieger - mit 13 Punkten aus fünf Spielen.

Deutschland – Bosnien-Herzegowina | Nations League, 5. Spieltag Saison 2024/25 | sportstudio

Deutschland in Freiburg wieder mal on fire 🔥

Zu dem deutschen Kantersieg gibt es auch eine nice Statistik. Das DFB-Team fühlt sich in Freiburg offenbar richtig wohl. Denn auch in den vier Spielen zuvor fackelte Deutschland im Breisgau ein richtiges Feuerwerk ab - auch wenn die jeweiligen Gegner tbh nicht gerade zu den internationalen Topteams gehörten:



7. Juni 2000: Deutschland 8:2 Liechtenstein

Deutschland 8:2 Liechtenstein 9. Mai 2002: Deutschland 7:0 Kuwait

Deutschland 7:0 Kuwait 27. Mai 2004: Deutschland 7:0 Malta

Deutschland 7:0 Malta 27. Mai 2006: Deutschland 7:0 Luxemburg

