Dario Šits für Deutschland: Wait! What?

Der DFB hat am Donnerstag den Kader für die kommenden Länderspiele veröffentlicht. Dabei gab es einen Fail.

Denn unter den Nominierten Kickern für die deutsche Nationalmannschaft befand sich auch der Name von Dario Šits - einem Fußballer aus der zweiten niederländischen Liga. Und noch wilder: Der 20-Jährige kommt aus Lettland.

DFB spricht von Technik-Fehler

Der DFB begründete den Fail mit einer technischen Panne in der Datenbank. Sein Name wurde schnell wieder aus dem Kader entfernt, in dem btw erstmals Stefan Ortega von Manchester City mit dabei ist.

Hier siehst du den ganzen Kader für die Länderspiele gegen Bosnien und Herzegowina sowie Ungarn: