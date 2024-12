Dank Flo Wirtz? Normale Kartoffeln immer beliebter 🥔📈

Pommes, Chips oder doch lieber normale Kartoffeln? Letztere werden in Deutschland so viel gegessen wie lange nicht mehr.

Pro Kopf wurden von Juli 2023 bis Juni 2024 über 8 Kilogramm mehr Kartoffeln pro Person gesnackt als ein Jahr zuvor - insgesamt hatte jeder 25,5 kg "normale Kartoffeln" in einem Jahr.

Wenn man alle Kartoffelprodukte zusammenrechnet, hat jede Person innerhalb eines Jahres ganze 63,5 kg gegessen - der höchste Verbrauch seit 12 Jahren! Die Zahlen kommen vom Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL).

Woher kommt der Kartoffel Hype?

Der Kartoffel-Boom hat eher weniger mit dem viralen Hit von Florian Wirtz zu tun - zumal die Zahlen nur bis Juni 2024 gehen. Laut BZL-Chef Josef Goos liegt der gestiegene Kartoffel-Konsum eher an den vielen Rabattaktionen, die es in Supermärkten immer wieder mal gegeben hat.

