DHL hat Angst, an dieses Haus zu liefern 📦🚫 🤯

Stell dir vor: DHL liefert dir keine Pakete mehr, weil du in einem bestimmten Hochhaus wohnst. Doch das hat einen Grund.

DHL hat in der Vergangenheit wohl schlechte Erfahrungen in dem Hochhaus in Duisburg gemacht, das auch Wei├čer Riese genannt wird. F├╝r die Zusteller sei es laut einer Sprecherin "nicht zumutbar", dort Pakete abzuliefern.

Wiederholt kommt es dort zu bedrohlichen Zustellsituationen.

Was genau passiert ist, sagt sie nicht. Eine Bewohnerin sagt dem WDR aber, Gruppen h├Ątten auf die Zusteller gewartet. Die Frau vermutet, dass die Leute Pakete klauen wollten. Zuvor hatte schon die "WAZ" berichtet.

DHL-Zustellstopp in Duisburger Hochhaus: So kommen Bewohner an ihr Paket

Wer in dem Hochhaus mit dem Spitznamen "Wei├čer Riese" wohnt und ein DHL-Paket bekommen soll, muss es in einer Filiale abholen. Das d├╝rfte einige Menschen betreffen, denn in dem riesigen Hochhaus gibt es 320 Wohnungen auf 20 Stockwerken.

Auch f├╝r diesen Mitarbeiter war der Job mit Paketen offenbar nicht ungef├Ąhrlich: