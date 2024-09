Nach Podcast-Folge mit Luke Mockridge: Das ist das Statement von "Die Deutschen"

In dem Podcast haben sich "Die Deutschen" mit Luke Mockridge abwertend über paralympische Sportler geäußert. Was sagen sie in ihrem Statement?

Das Statement auf Instagram startet mit einem Scherz. Shayan von "Die Deutschen" sagt zuerst, dass sie den Podcast beenden würden. Doch dann unterbricht sein Podcast-Kollege Nizar ihn und schreit "niemals": Er erklärt weiter: Wir werden uns bei der Cancel-Culture nicht entschuldigen. Da könnt ihr lange warten. "Die Deutschen": "Kann man unlustig finden, aber es ist immer noch ein Witz" Shayan und Nizar erklären, dass sie dadurch bekannt geworden seien, dass sie sich über alles lustig machen. Sie würden ernste Situationen durch einen Comedy-Blickwinkel beleuchten. Zu dem Shitstorm sagen sie, dass die Podcast-Ausschnitte von Menschen ohne Kontext gepostet werden, "die sich keine Folge angeschaut haben oder den Podcast und den Humor der beiden kennen würden." Sie hätten Liebe für alle. Ja, wir haben einen Witz gemacht. Kann man geschmacklos finden. Kann man unlustig finden, aber es ist immer noch ein Witz. "Die Deutschen": Paralympics-Sprüche aus Folge gelöscht Am Ende entschuldigen sie sich jedoch bei den Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, die sie wirklich verletzt haben: Es tut uns wirklich aufrichtig Leid. Es war nie unsere Absicht euch zu verletzen. Wir hoffen, dass ihr unsere Entschuldigung annehmt. Auf Bitte von Luke Mockridge haben sie den Teil aus der Folge geschnitten und den Clip aus dem Internet gelöscht. Sie erklären auch, dass sie rechtlich gegen jeden, der Hetze und Rufmord begangen hat, vorgehen. Shitstorm "Passt nicht zu Werten": Sat.1 canceled Show von Luke Mockridge ❌ Der Comedian hatte sich abwertend über paralympische Sportler geäußert. Jetzt reagiert der TV-Sender Sat.1. 13:00 Uhr DASDING DASDING