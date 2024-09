Der Comedian hatte sich abwertend über paralympische Sportler geäußert. Jetzt reagiert der TV-Sender Sat.1.

Der Sender habe sich dazu entschieden, die neue Show von Luke Mockridge "Was ist in der Box?" nicht zu starten, sagte ein Sprecher von Sat.1. Die Ausstrahlung der Show hätte eigentlich am 12. September beginnen sollen. Zuerst hatte darüber die "Süddeutsche Zeitung" berichtet.

Die Aussagen zu behinderten Menschen und Para-Sportlern, über die sich viele Menschen zu Recht empören, passen nicht zu unseren Werten.

Nach seiner öffentlichen Entschuldigung hoffe der Sender jetzt, dass der Comedian einen Weg finde, Taten folgen zu lassen. Die sollten im Sinne "aller Menschen mit Behinderung und im Sinne aller Parasportlerinnen und -sportler" sein, so der Sprecher.

Luke Mockridge kassierte Shitstorm

Der 35-Jährige hatte in einem Podcast abwertende Witze über Athletinnen und Athleten bei den Paralympics gemacht. Dafür kassierte er einen heftigen Shitstorm:

Kritik kam unter anderem von der nach einem Trainingsunfall im Rollstuhl sitzenden Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel. Sie bezeichnete die Aussagen von Mockridge als "unfassbar".

Der Präsident des Behinderten- und Rehasportverbands Berlin sprach von einer "Entgleisung" sondergleichen.

Fyi: Später ruderte Mockridge auf Instagram zurück und entschuldigte sich mit den Worten: "Selbstverständlich war es nie meine Absicht, Menschen mit Behinderung ins Lächerliche zu ziehen – besonders während dieser großartigen Paralympischen Spiele."

Was Luke Mockridge genau gesagt hat, kannst du dir hier anhören: