Am Mittwochabend feierte die neue Staffel der Supermarkt-Serie Premiere. Doch nach Staffel 4 ist wohl erst mal Schluss.

"Nach vier Jahren Feinkost Kolinski Altona und Billstedt haben wir nun beschlossen, die Dreharbeiten vorerst zu pausieren", schreiben "Die Discounter" in einem Brief auf dem offiziellen Instagram-Account der Serie. Der Brief ist so formuliert, als würde sich die Show, um einen echten Supermarkt drehen.

"Die Discounter" machen erst mal Schluss: Fans findens ungeil

Die Nachricht kommt auf Social Media gar nicht gut an. Auf Insta schreiben User übel viele enttäuschte Kommentare wie:



"Hab den Post als rechtswidrig gemeldet."

"Bin nicht vorbereitet gewesen auf schlechte Nachrichten."

"Sehr schade. Mit die beste deutsche Serie seit längerem gewesen."

FYI: Mittwoch fand zwar das offizielle Premieren-Event statt. Die vierte Staffel ist aber erst ab dem 27. November auf Prime zu sehen.