Emmys 2024: Hast du die "besten Serien" schon gesehen?

Bei den Emmys wurden Preise für die besten Serien verliehen. Diese Comedyserie hat überraschend gewonnen ...

Die "Emmys" gelten als wichtigste Preise der TV- und Streamingbranche. Bei der diesjährigen Verleihung in Los Angeles haben gewonnen:

Beste Dramaserie: Shōgun

Beste Miniserie: Rentierbaby (Baby Reindeer)

Beste Comedyserie: Hacks

Überraschung bei den Emmys: "Hacks" besser als "The Bear"?

Überraschend hat "Hacks" als beste Comedyserie gewonnen. In der Serie gehts um eine älter werdende Standup-Komikerin (gespielt von Jean Smart), die mit einer jüngeren Autorin um ein Comeback kämpft, nachdem ihre Dauershow eingestellt wurde.

Der Favorit in dieser Kategorie war eigentlich die Restaurantserie "The Bear". Sie hat stattdessen - wie erwartet - in anderen Kategorien abgeräumt und elf Preise gewonnen. Zum Beispiel: bester Hauptdarsteller für Jeremy Allen White und beste Nebenrollen für Ebon Moss-Bachrach und Liza Colón-Zayas.

Gewinner-Serien bei den Emmys: Darum gehts ...

In der Serie "Shōgun" gehts um einen fiktiven britischen Seefahrer, der im 17. Jahrhundert nach Japan kommt und zum Samurai wird.

gehts um einen fiktiven britischen Seefahrer, der im 17. Jahrhundert nach Japan kommt und zum Samurai wird. Die Neuverfilmung hat 18 Preise gewonnen und damit einen Rekord gebrochen. Mehr gabs bei einer Verleihung der Emmys noch nie! Für Hiroyuki Sanada und Anna Sawai gabs zum Beispiel Preise als beste Darsteller in einer Dramaserie.

In der siebenteiligen Reihe "Rentierbaby" (Original: "Baby Reindeer") vom schottischen Comedian Richard Gadd, erzählt er mit schwarzem Humor, wie er von einer Stalkerin verfolgt wird. Das sollen wahre Begebenheiten aus seinem Leben sein.

Diese Schottin hat wegen "Rentierbaby" geklagt:

