Wohnsitz online ummelden? Geht HIER!

Aktuell läuft in Baden-Württemberg ein Pilotprojekt, bei dem man seinen Wohnsitz digital wechseln kann. Allerdings nur in ein paar Städten.

Das Pilotprojekt findet aktuell in Freiburg, Stuttgart und in Oberndorf am Neckar im Landkreis Rottweil statt. Menschen können, wenn sie in diesen Gemeinden leben, ihren Wohnsitz jetzt auch elektronisch ummelden. Und zwar for free:

Den Wohnsitz einfach von zuhause online am Smartphone ummelden,.

Als Identitätsnachweis benötigt man eine eID Karte oder eine BundID.

Über die App können die Adressdaten und nötige Nachweise im Melderegister aktualisiert werden.

Das zuständige Meldeamt prüft den Antrag dann und schickt eine digitale Meldebestätigung raus.

Adressaufkleber für den Perso kommen dann per Post zum selber Aufkleben!

Ab Juli sollen dann nach und nach weitere Kommunen folgen.

