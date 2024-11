Rekord! Bro gönnt sich über 20 Meter langes Dino-Skelett 🦕

Der Privatsammler muss dafür 4,7 Millionen Euro auf den Tisch legen. Ersteigert hat er es in Paris.

Dort wurde für das größte - bei einer Auktion angebotene - Dinosaurier-Skelett ever geboten. Den Preis haben die Auktionshäuser "Collin du Bocage" und "Barbarossa" veröffentlicht.



Das Skelett gehört zu einem Dino der pflanzenfressenden Apatosaurier.

Es ist rund 150 Millionen Jahr alt.

Gefunden wurde das Skelett 2018 in den USA.

Dinosaurier-Skelett in Frankreich versteigert Dauer 0:24 min Dinosaurier-Skelett in Frankreich versteigert

Und was will der Käufer mit dem riesigen Dino-Skelett machen?

Der Sammler, der anonym bleiben will, möchte sich den Dino nicht in sein Privathaus stellen. Das Skelett soll in ein Museum kommen.