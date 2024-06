Virales TikTok: “GET A F*CKING JOOOOOOB!“ - Doja Cat rastet aus 🦅🦅🦅

Doja Cat ist auf ihrer Scarlet Tour und sorgt mit dieser Performance bei den Fans online für Tierdoku-Vibes.

Das TikTok-Video generierte fünf Millionen Klicks in zwei Tagen. Doja brüllt in dem Video sehr deutlich "Get a f*cking Job!" - was btw auch der Text aus ihrem Song "Ain't Shit" ist. Heftige Performance aus der Show in Amsterdam, doch die Fans hören nur eins: einen Adler 🦅.

Wie aggro willst du deine Message vermitteln? Doja Cat:

Doja Cat Fans vergleichen "Ain't Shit" - Performance mit Adlerschreien🦅

Auf TikTok fragen sich die Fans, was Doja zu so einem Adlerschrei bewegt haben könnte und kommentieren: "WHO HURT DOJA 😭😭". Andere kommentieren, dass sie sich sofort auf Jobsuche begeben und Doja besser nicht weiter verärgern wollen. Ob Doja einfach Lust auf eine crazy Performance hatte oder angry auf jemanden war, ist aber nicht klar.

