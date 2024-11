Trump wird Präsident: Was bedeutet das für dich?

Donald Trump wurde zum zweiten Mal zum Präsidenten der USA gewählt. Mit möglicherweise krassen Folgen für Europa, Deutschland - und dich.

Nachdem Donald Trump sicher war, dass er die Wahl gewonnen hat, sagte er: Er werde die USA in ein "goldenes Zeitalter" führen. Was er damit meint: Amerika stärken, komme was wolle. Zum Nachteil für dich? 🤔

Produkte könnten teurer werden 💸

Trump hat schon öfter angedeutet, dass er Strafzölle einführen will: Produkte, die aus anderen Ländern in die USA eingeführt werden, würden dadurch deutlich teurer werden. Die Folge: Firmen aus Deutschland und anderen Ländern verdienen weniger Geld. Diese Länder könnten dann ebenfalls die Zölle für Produkte aus den USA erhöhen. Am Ende würde also dein Geldbeutel darunter leiden - und die Inflation weiter steigen.

Gewinnt Russland durch Trump den Ukraine-Krieg?

Bisher sind die USA der größte Supporter der Ukraine im Kampf gegen Russland. Das könnte sich ändern, wenn Trump die Hilfen für die Ukraine einstellen sollte. In der Vergangenheit hatte Trump angekündigt, er wolle den Konflikt "innerhalb von 24 Stunden" beenden. Wie er das anstellen will, hat er nicht verraten. Viele Experten gehen davon aus, dass das für Russland Vorteile hätte. Und: Der Druck auf Deutschland, mehr Geld für die Unterstützung der Ukraine auszugeben, würde nochmal deutlich steigen.

Den Krieg im Nahen Osten will Trump by the way ebenfalls in kürzester Zeit beenden. Der 78-Jährige gilt als entschlossener Israel-Supporter und hat dem amtierenden Präsidenten Joe Biden schon öfter vorgeworfen, nicht genug zu tun.

Trump wird wieder Präsident! Und jetzt? | #analyse

Apropos Geld ausgeben:

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Trump die NATO auffordern wird, mehr Cash in die Verteidigung zu investieren. Dadurch würden die Kosten für die einzelnen NATO-Länder steigen - inklusive Deutschland. Welche Folgen Trumps Präsidentschaft auf die EU haben wird, ist noch unklar. Bundeskanzler Olaf Scholz hat angekündigt, die EU müsse "jetzt besonders eng zusammenstehen".

Fazit:

Insgesamt sind sich die meisten Experten einig, dass sich die Relationship zwischen den USA und Deutschland verschlechtern dürfte. Ganz genau lässt sich das aber natürlich nicht vorhersagen. Fest steht: Einfacher wirds nicht.