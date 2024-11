Israels Verteidigungsminister gefeuert - Warum?

Deshalb hat Regierungschef Benjamin Netanjahu den israelischen Verteidigungsminister Joav Gallant entlassen.

Netanjahu hat gesagt: Er habe nicht mehr genug Vertrauen in den Verteidigungsminister. Das Vertrauen sei in den vergangenen Monaten "erodiert" - also zurückgegangen. Und: "Im Lichte dessen habe ich heute entschieden, die Amtszeit des Verteidigungsministers zu beenden."

Schon länger Beef? Netanjahu entlässt Gallant

Der bisherige Verteidigungsminister Joav Gallant und Premierminister Benjamin Netanjahu waren im Laufe des Gaza-Kriegs immer wieder aneinandergeraten.

Aber schon im März 2023, also ein halbes Jahr vor dem Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel, wollte Netanjahu Gallant schon einmal entlassen. Dabei ging es um eine umstrittene Justizreform der Regierung.

Nach Protesten ruderte Netanjahu damals zurück. Jetzt macht er ernst!

Der aktuelle Außenminister, Israel Katz, soll der neue Verteidigungsminister werden. Dessen Posten übernimmt Gideon Saar, ein ehemaliger Rivale von Netanjahu. Seine Entscheidung hat Netanjahu am Dienstagabend verkündet.

