Drei Jahre altes Kind verdient 15k mit seiner Kunst

Laurent Schwarz aus Bayern malt Bilder - seine Eltern verkaufen sie. Damit macht der Dreijährige fünfstellige Summen.

Er hat erst vor mehr als einem Dreivierteljahr angefangen, so viel zu malen - und das ist schon fast sein halbes Leben. Laurent Schwarz ist drei Jahre alt und in der Kunstwelt bekannt. Das Kind malt in seinem Atelier in Neubeuern Kunstwerke.

So viel verdient Dreijähriger "Mini-Picasso" mit Kunstwerken

Laurents Mama lud das erste Gemälde des Dreijährigen auf Insta hoch, damit die Familie es sehen konnte. Wenig später schrieb eine Galerie die Familie an. Daraufhin wurden die Kunstwerke von Laurent verkauft. In einem Interview mit "Merkur" erzählte die Mutter, dass für sein erstes Kunstwerk sogar 270.000 Euro geboten wurden! Doch das hat die Familie nicht verkauft. Ein normales Bild geht so zwischen 7.000 und 15.000 Euro weg.

Was passiert mit der Kohle? Jeder Cent kommt laut seinen Eltern auf Laurents Konto.

