Nachdem Dricus Du Plessis seinen Kampf bei UFC 305 gewonnen hat, trolled er Rapper Drake auf X. Der hatte nämlich gegen ihn gewettet.

Am Sonntag fand der große Titelkampf zwischen Du Plessis und Israel Adesanya im Mittelgewicht bei der UFC 305 statt. Im „Team Adesanya“ war auch Rap-Superstar Drake der satte 450.000 US-Dollar auf Israel Adesanya setzte – der Gewinn wäre eine knappe Mio gewesen. Du Plessis konnte sich nach dem Sieg einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen:

In Insiderkreisen wird von dem Drake-Fluch gesprochen.

Was hat es mit dem Drake-Fluch auf sich?

Rapper Drake ist dafür bekannt, Sportwetten zu setzen und ein paar von denen auch über Social Media zu teilen. Insgesamt soll der Superstar laut Medienberichten bisher 17 Wetten gewonnen und 189 verloren haben. Vor dem Kampf hatte er noch „Always with Izzy“ – also Israel Adesanya – in seiner Instagram-Story geteilt.