Boom von E-Rezepten in Deutschland!

Seit Januar wurden mehr als 512 Millionen E-Rezepte ausgestellt. Ihre Einführung war für die Praxen verpflichtend.

Laut Bundesgesundheitsministerium wurden E-Rezepte dieses Jahr gut angenommen. In den Jahren davor wurden insgesamt knapp 19 Millionen ausgestellt. Diese Art von Rezepten wurde zum Standard und hat so die rosa Zettel in Praxen ersetzt.

E-Rezepte boomen in Deutschland: Diese Arten werden angeboten

Die E-Rezepte sind auf drei Wegen einlösbar:

über eine E-Rezept-App

als ausgedruckter QR-Code auf Papier

elektronische Gesundheitskarte der Krankenkasse in der Apotheke einstecken.

Digitalisierung brauchte Zeit in Praxen

Die Vorlaufphase war schon im Jahr 2021. Die Pflicht zur Ausstellung von digitalen Rezepten hätte es eigentlich schon ab 2022 gegeben. Wenn da nicht Technikprobleme gewesen wären. Deswegen kam die Pflicht zwei Jahre später.