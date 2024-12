Raubüberfall? Ein Wachhund hatte was dagegen 🐕🚨

Am Wochenende wollte ein maskierter Mann mit Waffe offenbar eine Apotheke ├╝berfallen. Doch aus der Beute wurde nichts.

Im hinteren Bereich der Apotheke in der Hauptstra├če in Nordheim (Landkreis Heilbronn) war ein Hund: Er fing an zu bellen, als der Mann rein kam. Daraufhin haute der Maskierte sofort ab.

Raub├╝berfall in Nordheim: Der Mann hat wohl auch andere Gesch├Ąfte ├╝berfallen

Die Polizei geht "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" davon aus, dass es sich bei dem Mann um dieselbe Person handelt, die nur ein paar Stunden zuvor eine Tankstelle in Nordheim ├╝berfiel .

. Beide Vorf├Ąlle sind am Samstag passiert. Schon am Freitag hatte ein maskierter Mann einen Getr├Ąnkemarkt in G├╝glingen ├╝berfallen - mit dem Auto rund 15 Minuten entfernt.

Der T├Ąter befindet sich auf der Flucht. Du hast etwas gesehen? Dann kannst du dich bei der Polizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131/104 4444 melden.

