"EA FC 25" vorgestellt: DAS wird viele Fans enttäuschen!

EA Sports hat den neuen Ableger in Vancouver präsentiert. Welche Features es gibt und welches nicht, checkst du hier.

Zuerst eine schlechte Nachricht für viele Liebhaber des Karrieremodus: Auch in EA FC 25 soll es keinen Online-Karrieremodus geben. Das berichten "DAZN" und "MeinMMO". Aber was gibt es Neues?

EA FC 25: Update für den Karrieremodus

Features Karrieremodus:



Live-Start-Punkte: Im Karrieremodus kannst du nun zu dem Zeitpunkt starten, an dem sich die Saison auf dem echten Rasen gerade befindet.

Wenn du eine Männermannschaft managst, kannst du zukünftig auch Angebote von Frauenteams annehmen und andersrum.

Eine Spielerkarriere kannst du auch mit einer Legende, also einer "Icon" starten.

Fabrizio Romano wird als Transferexperte in das Game integriert.

Neuer Modus "Rush"

"Rush" ist ein neuer Gaming-Modus, bei dem 5 gegen 5 auf einem kleineren Spielfeld gezockt wird. Besonders machen sollen den Modus spezielle Regeln. Zum Beispiel:



Es wird "Blaue Karten" für Zeitstrafen geben

für Zeitstrafen geben Abseits nur im letzten Angriffsdrittel

Elfmeter werden als 1 gegen 1 ausgespielt.

Nice to know: Rush wird kein alleiniger Modus sein, sondern in Ultimate Team oder auch im Karrieremodus integriert.

Außerdem hat EA noch das Feature "FC IQ" vorgestellt. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz und Daten aus dem echten Fußball kann man jedem Spieler für verschiedene Spielsituationen taktische Anweisungen geben.

Hier checkst du den Trailer zu dem neuen Game ab, das in der Standard-Edition am 27. September erscheinen wird. Coverstar wird übrigens Jude Bellingham sein:

Hast du das schon gewusst?