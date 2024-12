Das Sonntagsspiel AC Florenz gegen Inter Mailand in der Serie A wurde daraufhin abgebrochen. Hier der aktuelle Stand.

Dramatische Szenen: In der 16. Minute ist Edoardo Bove - Teamkollege von Robin Gosens - zusammengebrochen und regungslos liegen geblieben. Spieler und Ersthelfer versuchten sofort, Bove den Mund zu öffnen und möglicherweise die Zunge freizulegen. Sie riefen Sanitäter und Ärzte, bevor sie den Mittelfeldspieler vor den Kameras abschirmten.

Nach Zusammenbruch während Spiel: Wie geht es Edoardo Bove?

Bove wurde auf eine Intensivstation in Florenz gefahren. Am Sonntagabend hatte der Verein auf X mitgeteilt, dass keine akuten Schäden des Nervensystems und der Herz- und Lungenfunktionen festgestellt wurden. Am Montag dann weitere gute Nachrichten: Der Profi der AC Florenz ist bei Bewusstsein, ansprechbar und kann selbstständig atmen: "Er ist derzeit wach, aufmerksam und orientiert.", schreibt der Verein auf X.

Mitgefühl aus der Fußball-Welt

Sowohl aus dem italienischen als auch aus dem internationalen Fußball gab es mitfühlende Nachrichten Richtung Edoardo Bove. Sein Verein bedankte sich bei den Fans und anderen Vereinen für die "Nähe und Sensibilität". Auch der Club AS Rom, von dem Bove an AC Florenz geliehen wurde, zeigte Support:

Uno di noi, siamo tutti con te. Forza Edo!#ASRoma pic.twitter.com/P4afCZiWov

