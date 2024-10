Bei der Verleihung für den besten Fußballer der Welt live dabei zu sein klingt nach einem Traum. Aber Eligella struggelt.

Das Problem ist: Der Ballon d'Or wird am 28. Oktober in Paris verliehen - Das ist ein Montag und damit ein Spieltag der Icon League - der gemeinsamen Kleinfeldliga von Eligella und Toni Kroos in Düsseldorf.

Deswegen muss Eli nach eigener Aussage jetzt überlegen, was er macht. Sein Geschäftspartner Toni Kroos "muss" in jedem Fall in Paris am Start sein. Er ist nämlich unter den Nominierten. Und Eli findet, es sei schon wichtig, dass zumindest einer von den beiden bei der Icon League ist.

Eligella droppt Ballon d'Or-Einladung im Stream

Dass er als Gast zum Ballon d'Or eingeladen wurde, hat Eli seinen Kumpels Sidney Friede und Niklas-Wilson Sommer am Abend im Stream erzählt, die dann vor Aufregung direkt ziemlich eskaliert sind. Spoiler: Falls Eli nicht ginge, würden sie safe einspringen 😄