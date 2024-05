Elyanna hat mit ihrem TV-Auftritt Geschichte geschrieben!

Sie ist die Erste, die in der "The Late Show with Stephen Colbert" einen Song komplett auf arabisch performt hat.

Die palästinensisch-chilenische Sängerin hat in der Show am 8. Mai einen Medley aus ihren Songs "Callin' U" und "Mama Eh" performt. Ihren Song "Mama Eh" hat sie in komplett auf arabisch gesungen. Auf Social Media wird der Auftritt als "historisch" gefeiert. Bei ihrer Performance trägt sie eine Kufiya, also ein traditionelles arabisches Kopftuch. Es gilt als palästinensisches Nationalsymbol - laut "GQ Middle East" wollte sie so ihre Solidarität mit Palästina zeigen. Den Auftritt kannst du dir hier anschauen: Mit "Arab Pop" auf die Coachella-Stage Elyanna ist noch nicht wirklich im Mainstream bekannt, hat aber schon 2023 als erste Sängerin ein Set auf dem Coachella-Festival komplett auf arabisch performt. Das hat sie damals dazu gesagt: Das gab es noch nie auf einer Coachella-Bühne. Deshalb ist es eine Ehre für mich, die erste arabisch singende Künstlerin beim Coachella zu sein.