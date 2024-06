Zehntausende Fans haben das erste EM-Spiel von Deutschland in den Fanzonen gesehen. Auch viele Schotten waren am Start.

Der Andrang auf die Fanzonen zum Public Viewing war vor allem in München und Berlin riesig. Schon drei Stunden vor Anpfiff war der Olympiapark in München voll. 30.000 Menschen passen dort offiziell rein. Die Stimmung - absolut entspannt! Dafür sorgten auch die vielen feiernden Schotten.

DFB-Sieg wird mit "Major Tom" gefeiert

Auch in Stuttgart, Frankfurt, Leipzig und Hamburg ging es richtig ab: Zehntausende Menschen haben den 5:1-Sieg des DFB-Teams auf riesigen Leinwänden gesehen. Am Ende wurde an vielen Orten die inoffizielle EM-Hymne "Major Tom" gesungen - auch im Stadion.

