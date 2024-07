Erdoğan kommt zur EM nach Berlin - Wolfsgruß der Grund?

Zwischen Deutschland und der Türkei ist die Stimmung grade nicht cool - wegen dieser Geste! Jetzt schaltet sich Erdoğan ein.

Der türkische Nationalspieler Merih Demiral hat nach dem Sieg gegen Österreich den Wolfsgruß gezeigt. Daran gab es auch Kritik von Politikern. Die Geste ist ein nationalistisches Symbol und sehr umstritten.

Nach Wolfsgruß-Jubel: UEFA ermittelt gegen Demiral

Politische Spannungen wegen Wolfsgruß

Die UEFA untersucht den Fall Demiral. Die Türkei und Deutschland haben jeweils die Botschafter des anderen Landes einbestellt. Was genau besprochen wurde, ist nicht bekannt. Laut türkischen Medien plant Recep Tayyip Erdoğan eine Reise nach Berlin.

Ursprünglich wollte der türkische Präsident nach Aserbeidschan reisen. Jetzt plant er aber kurzfristig einen Besuch in Berlin - und zwar zum Viertelfinalspiel der Türkei gegen die Niederlande. Die türkische Regierung hat die Kritik an Demiral als "fremdenfeindlich" bezeichnet.

Wolfsgruß - Erdogan kommt nach Deutschland Dauer 0:31 min ARD

Für was steht der Wolfsgruß?

Good to know! Der Wolfsgruß ist ein Symbol der "Grauen Wölfe" - einer türkischen rechtsextremen und ultranationalistischen Organisation aus der Türkei. In Deutschland werden sie vom Verfassungsschutz beobachtet, sind aber nicht verboten.

Mehr News zur Fußball-EM: