Der Albaner Nedim Bajrami hat das schnellste Tor in der EM-Geschichte gemacht. Trotzdem lief es dann nicht ganz so gut.

Das 1:0 im Vorrundenspiel Albanien vs. Italien fiel schon nach 23 Sekunden. Damit stellte Torschütze Bajrami einen neuen Rekord auf. Bislang war das schnellste EM-Tor 67 Sekunden nach Anpfiff geschossen worden - und zwar vom Russen Dimitri Kirischenko bei der EM 2004.

Italien gewinnt!

Das war kein guter EM-Start für Titelverteidiger Italien. Aber: Nur wenige Minuten später konnte die Squadra Azzurra das Spiel drehen. Alessandro Bastoni schoss in der 11. Minute den Ausgleich und Nicolo Barella brachten das Team nach 16 Minuten sogar in Führung. Torwart Gianluigi Donnarumma verhinderte in der 90. Minute dann noch das 2:2. "Albanien hat eine gute Partie gemacht. Aber wir haben uns den Sieg verdient und genießen ihn", sagte Barella nach dem Spiel.

Hier gibts die Spielzusammenfassung zum Hören:

Fußball-EM: Italien gewinnt gegen Albanien Dauer 0:36 min Fußball-EM: Italien gewinnt gegen Albanien

So gehts in Gruppe B weiter!

Am Donnerstag trifft Italien auf Spanien, das mit einem 3:0 gegen Kroatien ebenfalls gut in die EM gestartet ist. Kroatien und Albanien stehen im direkten Duell am Mittwoch dagegen schon unter Druck.

Am zweiten EM-Tag gab es noch einen Rekord: