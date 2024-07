Das ist Deutschlands Gegner im Viertelfinale

Spanien hat sich im Achtelfinalspiel gegen Georgien durchgesetzt - was sagen sie zum nächsten Gegner Deutschland?

4:1 für Spanien - das war der Endstand der Partie gegen tapfer spielende Georgier. Die hatten vor allen Dingen in der ersten Halbzeit teilweise gute Momente - so sehr, dass sie in der 18. Minute sogar durch ein Eigentor von Robin Le Normand in Führung gingen. Im ersten Moment noch im Schock rappelten sich die Spanier dann aber auf und legten nach - bis zum Endstand.

Spanien ist der deutsche Gegner Dauer 0:36 min Spanien ist der deutsche Gegner

Viertelfinale: Das sagen die Spanier über den Gegner Deutschland

Die Freude, im Viertelfinale zu sein, ist natürlich groß für die Spanier. Das machte unter anderem Nico Williams - einer der Torschützen - klar. Unterschätzen will er Deutschland aber nicht. Er glaubt an eine "schwierige Partie", die man aber packen kann. Das sieht auch Kollege Rodri so:

Deutschland spielt zu Hause, da müssen wir uns noch mehr anstrengen. Sie sind bestimmt aber auch nicht glücklich, gegen uns zu spielen.

Auch Lamine Yamal war bei der Partie mit dabei - der 16-Jährige ist in der Fußball-Welt heiß begehrt: