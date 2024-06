Heftiges Angebot für 16-Jährigen Fußballer: PSG will Lamine Yamal

Paris St. Germain ist offenbar bereit, für Yamal 250 Millionen Euro zu zahlen! So reagiert sein Heimatverein Barcelona.

So viel wurde noch nie für einen Fußballer bezahlt. Doch dem französischen Fußball-Erstligist scheint der 16-Jährige so viel wert zu sein. Über die Rekordsumme berichtet die spanische Zeitung "Mundo Deportivo", die Yamals Heimatverein Barça nahesteht. Demnach soll der französische Meister auf der Suche nach einem Nachfolger für seinen zu Real Madrid abgewanderten Superstar Kylian Mbappé sein.

Wie krass kann man abgehen? Lamine Yamal: Ja

Laut Bericht soll Barça das Angebot abgelehnt haben. Den 16-Jährigen will man wohl nicht hergeben. Kein Wunder: Mit 15 startete Yamal als Profi-Fußballer beim FC Barcelona. Er spielt außerdem gerade bei der EM mit - als jüngster Spieler in der spanischen Nationalmannschaft und in der EM-Geschichte!

