Erdbeben in Südbaden

Kurz nach drei Uhr hat die Erde den Angaben zufolge mit einer Stärke von 4,2 gebebt. Zirka sieben Kilometer unter der Erdoberfläche. Kurze Zeit später soll es zwei schwächere Nachbeben gegeben haben. Ein SWR-Hörer aus Görwihl im Kreis Waldshut berichtete von einem großen Rumms und das ganze Haus habe gewackelt. Über Schäden ist bislang nichts bekannt. Bei der Polizei in Freiburg gab es lediglich zwei Anrufe von Menschen, die das Beben gespürt hatten. Sein Stuhl habe ganz leicht gewackelt, sagte ein Polizist im Nachtdienst. Das Beben soll in weiten Teilen Baden-Württembergs spürbar und hörbar gewesen sein. Auch in weiten Teilen der Nordschweiz wurde die bebende Erde wahrgenommen. Hier sind dutzende Meldungen bei der Polizei eingegangen.