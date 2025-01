Bis 2034: Haaland unterschreibt XXL-Vertrag bei City 💰

Manchester City stattet Erling Haaland mit einem Zehn-Jahres-Vertrag aus - und der soll richtig lukrativ sein.

Der 24-j├Ąhrige Norweger hat seinen Vertrag beim englischen Meister bis 2034 verl├Ąngert. Manchester City hat den Mega-Deal am Freitag mit einem Video verk├╝ndet, das sich an die Verteidiger der gegnerischen Mannschaft richtet. "Sorry, ich bin hier um zu bleiben", sagt Haaland in dem Video.

Dear defenders ­čľő´ŞĆ pic.twitter.com/bra8MZEhq6

Haaland verl├Ąngert bei City: Viel Kohle und keine Klauseln?

Zuerst hatte "The Athletic" ├╝ber den Vertrag berichtet und angegeben, dass City eine Ausstiegsklausel aus dem zuletzt noch bis 2027 laufenden Vertrag von Haaland gestrichen hat. Au├čerdem soll der Norweger einen der lukrativsten Vertr├Ąge der Sportgeschichte unterschrieben haben - laut Medienberichten kassiert Haaland ├╝ber die Laufzeit ein Grundgehalt von rund 310 Millionen Euro, also 600k pro Woche. Der Topst├╝rmer war im Sommer 2022 f├╝r rund 60 Millionen Euro vom Bundesligisten Borussia Dortmund nach England gewechselt.

Das ist Haalands bisherige Bilanz bei Manchester City

2022: Englischer Meister

2023: Triple aus Meisterschaft, FA Cup und Champions League

111 Tore in 126 Spielen und zahlreiche gebrochene Rekorde

In dieser Saison hat Manchester City mit Verletzungsproblemen zu k├Ąmpfen und steht nach 21 Spielen nur auf Rang sechs. Haaland kommt in dieser Premier-League-Spielzeit bislang auf 16 Tore.