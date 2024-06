Terrorverdacht: Polizei nimmt Iraker fest

Der junge Mann soll der Terrorgruppe IS angehört haben, vermutet die Polizei. Was bekannt ist, checkst du hier.

Als der Mann in Esslingen festgenommen wurde, waren Einsatzkräfte vom Land Baden-Württemberg beteiligt, aber auch vom Bund.

Das weiß man bisher:

Der Mann ist Mitte 20.

Er stammt aus dem Irak und soll sich spätestens 2016 dem sogenannten "Islamischen Staat" (IS) angeschlossen haben.

Der Mann kam im Herbst 2022 nach Deutschland.

Die Ermittler sagen, der Iraker habe sich in Deutschland bereitgehalten, um Anschläge für den IS zu begehen. Der SWR hat von Insidern erfahren, dass es aber kein konkretes Anschlagsziel gegeben haben soll. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

