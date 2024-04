Anschlagspläne von Jugendlichen: Festnahme auch in BW!

Die Beschuldigten im Alter zwischen 15 und 16 Jahren sollen einen islamistisch-motivierten Terroranschlag geplant haben.

Unter ihnen scheint auch ein 16-Jähriger aus dem Raum Esslingen zu sein. Der Junge wurde laut der Staatsanwaltschaft Stuttgart bereits am 1. April festgenommen. Er wird verdächtigt, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Der Fall soll mit den Festnahmen in NRW zusammenstehen.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf am Freitag mitteilte, sitzen die Drei deswegen in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Düsseldorf habe bereits am Osterwochenende Haftbefehle gegen sie erlassen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen die Bereitschaft zu einer Straftat vor. Konkret sollen die drei Jugendlichen ebenfalls eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet haben.

Jugendliche sollen den IS verherrlicht haben

Nach "Bild"-Angaben sollen die Jugendlichen die Terrororganisation Islamischen Staat (IS) verherrlicht haben. Ihr Ziel sei es gewesen, Christen in Kirchen und Polizisten in Polizeiwachen mit Messern und Molotowcocktails anzugreifen, heißt es in dem Bericht weiter.

