Die EU hat ĂŒber einen Vorschlag abgestimmt, Zigis, Vapes und Co. an vielen Orten im Freien zu verbieten.

Das EU-Parlament hat den Vorschlag abgelehnt! Du kannst also weiter wie bisher ĂŒberall rauchen.

Worum ging es bei dem Vorschlag?

Bei dem Vorschlag ging es darum, dass in Bereichen, in denen hÀufig Kinder und Jugendliche unterwegs sind, weniger geraucht wird. Dazu gehören unter anderem:

Bahnhöfe

BiergÀrten

FreibÀder

SpielplÀtze

Bus- und Bahnhaltestellen

Außenbereiche von Restaurants und CafĂ©s

öffentliche PlÀtze

Das Rauchverbot hĂ€tte btw nicht nur fĂŒr Kippen, sondern auch fĂŒr Vapes und andere E-Zigaretten gelten sollen. Die EU-Kommission will darĂŒber in der kommenden Woche beraten.

Das Ziel: Kinder, Jugendliche und Nichtraucher sollten besser geschĂŒtzt werden. Und: Im Kampf gegen Krebs sollte bis 2040 eine "Generation Rauchfrei" entstehen, in der weniger als fĂŒnf Prozent der Bevölkerung raucht. Aber: Rechtlich wĂ€re der Vorschlag der EU nicht verbindlich. Jedes Land muss selbst entscheiden, ob und wie es am Rauchverbot was Ă€ndert.

💡 Facts zum Thema Rauchen in der EU Etwa ein Viertel der EU-Bevölkerung sind Raucher. In der EU sterben jĂ€hrlich rund 700.000 Menschen an Krebserkrankungen, die nachweislich vom Rauchen kommen. Rauchen kann unter anderem auch Probleme mit dem Herz-Kreislauf-System oder den Atemwegen auslösen.

