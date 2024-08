E-Zigaretten mit Pfand? DAS will Baden-Württemberg

Das BW-Umweltministerium will ernste Konsequenzen gegen Einweg-E-Zigaretten – auch Vapes genannt.

Gemeinsam mit NRW hat Baden-Württemberg einen Antrag bei der Bundesregierung gestellt. Die soll:



Einweg-E-Zigaretten in ganz Deutschland verbieten.

Eine Pfandpflicht für lithiumhaltige Batterien und Akkus prüfen.

Pfandpflicht für E-Zigaretten?

Das Problem: E-Zigaretten landen häufig im Hausmüll. Die Batterien und Akkus darin sollen so in Deutschland jeden Tag rund 30 Brände verursachen, zum Beispiel in Mülltonnen oder Müllfahrzeugen. Das Umweltministerium in Baden-Württemberg will eine Pfandpflicht wie bei Plastikflaschen, damit Vapes ordnungsgemäß abgegeben werden.

So geht's richtig: Vapes bringst du dorthin zurück, wo du sie gekauft hast. Oder zur nächsten Sammelstelle für Elektroschrott. Das gilt auch, wenn du eine Mehrweg-E-Zigarette entsorgen willst.

In Frankreich gibt's schon ein Vape-Verbot: